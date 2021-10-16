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Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 17 Ekim hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji
Pazar günü hava nasıl olacak İşte 17 Ekim hava durumu tahminleri

Pazar günü öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava sıcaklarıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak adına Meteoroloji'den gelen son verilere odaklandı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren akşama kadar İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Pazar günü hava nasıl olacak İşte 17 Ekim hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji

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