Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 12 Eylül hava durumu tahmninleri
Meteoroloji'den yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı geldi. Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.