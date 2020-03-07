Pazar günü hava nasıl olacak? 8 Mart 2020 hava durumu

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere pek çok ilde ikamet eden vatandaşlar, pazar günü hava durumunu araştırıyor. Haftanın son gününü açık alanlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, pazar günü hava durumu hakkında ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güney doğusunun parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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