Pazar günü hava nasıl olacak? 8 Kasım il il hava durumu tahminleri - MGM'den İstanbul uyarısı
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde de rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Kasım hava durumu tahminleri.
MGM günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 20°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 11°C, 22°C
Az bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 27°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu
HATAY 12°C, 24°C
Az bulutlu
ISPARTA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 6°C, 20°C
Çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 13°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
KARS -1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
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