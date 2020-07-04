Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Temmuz hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, 5 Temmuz il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.