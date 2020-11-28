Pazar günü hava nasıl olacak? 28 Kasım hava durumu tahminleri

Pazar günü tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu hava durumu araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgiler ışığında 29 Kasım Pazar günü hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.