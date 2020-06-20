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Haber Giriş: 20.06.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 21 Haziran hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 21 Haziran hava durumu tahminleri
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Pazar günü hava durumu araştırmaları hız kazandı. Pazar günü izin gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 5 azalacak. İşte, 21 Haziran il il hava durumu tahminleri...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya'nın doğusu, Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük, Ordu, Trabzon, Elazığ, Bingöl çevreleri ile Malatya’nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon’un batı ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 21 Haziran hava durumu tahminleri

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