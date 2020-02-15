Pazar günü hava nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde nasıl bir hava durumunun olacağı vatandaşlarca merak ediliyor. İstanbul'da hafif yağmurlu geçmesi beklenen pazar günü en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak. İşte, son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Yalova), Ege, Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Konya ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.