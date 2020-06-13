Pazar günü hava nasıl olacak? 14 Haziran hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 14 Haziran hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.