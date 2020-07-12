Pazar günü hava nasıl olacak? 12 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri pazar gününün gelmesiyle gündeme geldi. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler, 12 Temmuz sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek istiyor. İşte, MGM 12 Temmuz il il hava durumu raporu.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık