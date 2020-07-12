Pazar günü hava nasıl olacak? 12 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde ve Ordu, Tokat'ta sağanak yağış etkili olacak. Son günlerde yurtta düşen hava sıcaklığı ise pazar günü mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 12 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri pazar gününün gelmesiyle gündeme geldi. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler, 12 Temmuz sıcaklık ve yağış olasılıklarını öğrenmek istiyor. İşte, MGM 12 Temmuz il il hava durumu raporu.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ERZURUM 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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