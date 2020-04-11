Pazar günü hava nasıl olacak? 12 Nisan il il hava durumu

Son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 12 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı