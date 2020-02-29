Pazar günü hava nasıl olacak? 1 Mart il il hava durumu tahminleri

Pazar günü hava nasıl olacak sorusu, hafta sonu açık havada plan yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yapılan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 1 Mart Pazar il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 15°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 13°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 13°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğusu ile Isparta çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdenizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY 7°C, 16°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİVAS 0°C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu

VAN -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 11°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 3°C, 10°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı