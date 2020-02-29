Pazar günü hava nasıl olacak? 1 Mart il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri kapsamında pazar günü havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, bölgelere göre sağanak yağış tahminleri merak konusu oldu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz, ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 1 Mart il il hava durumu tahminleri.
Pazar günü hava nasıl olacak sorusu, hafta sonu açık havada plan yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yapılan son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte, yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 1 Mart Pazar il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 11°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 13°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 13°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğusu ile Isparta çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdenizde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 11°C, 18°C
Çok bulutlu bu akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY 7°C, 16°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİVAS 0°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 1°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu
VAN -3°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 11°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 3°C, 10°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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