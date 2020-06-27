Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 28 Haziran il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu tahminleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından takip ediliyor. Haziran ayınında etkili olan sağanak yağışların ardından özellikle İstanbul ve Bursa'da yarın yağmur yağış yapmayacağı merak konusu oldu. İşte, Meteoroloji'nin paylaştığı 28 Haziran il il hava durumu raporu.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Odu, Artvin ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 29°C

Az bulutlu

MUĞLA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu

YOZGAT 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık