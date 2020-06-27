Pazar günü hava durumu nasıl olacak? 28 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından MGM'den Rize çevreleri ile Artvin’in kıyıları için yeni uyarı yapıldı. Son değerlendirmelere göre yağışların yarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağış alan yerlerde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte, 28 Haziran Türkiye geneli İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından takip ediliyor. Haziran ayınında etkili olan sağanak yağışların ardından özellikle İstanbul ve Bursa'da yarın yağmur yağış yapmayacağı merak konusu oldu. İşte, Meteoroloji'nin paylaştığı 28 Haziran il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Odu, Artvin ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu
YOZGAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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