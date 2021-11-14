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Pazar günü EFT olur mu? Hafta sonu FAST Sistemi EFT işlemleri bilgisi

#Pazar Günü EFT Olur Mu#FAST Sistemi#Hafta Sonu EFT
Pazar günü EFT olur mu Hafta sonu FAST Sistemi EFT işlemleri bilgisi

Pazar günü EFT olur mu sorusu resmi tatil olan hafta sonu günlerinde para transferi gerçekleştirmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi sayesinde hafta sonu cumartesi ve pazar günleri EFT işlemleri kolaylaştı. Peki, Pazar günü EFT olur mu, ne zaman hesaba geçer? İşte hafta sonu 7/24 FAST Sistemi EFT detayları.

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Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi kullanıma açıldı. Buna göre hafta sonu EFT yapmak isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günü EFT olur mu, ne zaman hesaba geçer sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte merak edilen cumartesi pazar günü EFT sistemi ile ilgili detaylar…

CUMARTESİ- PAZAR GÜNÜ EFT OLUR MU?

FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Böylece hafta sonu cumartesi ve pazar günü EFT kısıtlaması kalkmış oldu. Hafta sonu yapılan EFT işlemleri daha önce bankaların mesai yaptığı dönemlerde gerçekleştirilebiliyordu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.”

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EFT LİMİTİ NE KADAR?

FAST Sistemi ile EFT limiti , şu an pilot deneme aşamasında uygulanıyor ve sadece 1.000 TL limite izin veriyor ve işlem ücreti de alıyor. FAST sisteminde şu an için 1000 TL'den fazla olan işlemlerinize izin verilmiyor. Bankaların kapalı olduğu hafta sonu günlerinde 1.000 TL'den fazla EFT/havale yapılamıyor.

 

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