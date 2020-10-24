Pazar günü (bugün) hava nasıl olacak? Meteoroloji 25 Ekim 2020 hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu raporu takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İZMİR 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KÜTAHYA 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 27°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Az bulutlu

KONYA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 26°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 13°C, 27°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 5°C, 25°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 27°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 32°C

Az bulutlu