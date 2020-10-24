Pazar günü (bugün) hava nasıl olacak? Meteoroloji 25 Ekim 2020 hava durumu tahminleri
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken, pazar gününü açık havada geçirmek isteyenler, 25 Ekim hava durumu tahminlerine odaklandı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 25 Ekim il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu raporu takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KÜTAHYA 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 27°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu
KONYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 26°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 13°C, 27°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 5°C, 25°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 16°C, 24°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Az bulutlu
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