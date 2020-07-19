Pazar günü (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il hava durumu tahminleri
Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.Son hava durumu değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. İşte, MGM 19 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Geçtiğimiz hafta yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi. Hafta sonu için pazar gününü dışarıda geçirmek isteyenler, bugün yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek adında 19 Temmuz hava durumu raporunu merak ediyor. Son açıklamaya göre, bugünden itibaren ülkede sıcak hava dalgası başlayacak.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin bugün, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.
19 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 37°C
Parçalı bulutlu
RİZE 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 31°C
Az bulutlu
VAN 18°C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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