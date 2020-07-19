Pazar günü (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İl il hava durumu tahminleri

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi. Hafta sonu için pazar gününü dışarıda geçirmek isteyenler, bugün yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek adında 19 Temmuz hava durumu raporunu merak ediyor. Son açıklamaya göre, bugünden itibaren ülkede sıcak hava dalgası başlayacak.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin bugün, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

19 TEMMUZ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 37°C

Parçalı bulutlu

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 18°C, 31°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık