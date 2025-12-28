Pazar dönüşü facia

Haberin Devamı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda dün saat 17.10 sıralarında semt pazarına gidenleri alıp evlerine götürmek için yola çıkan servis, şoförü Niyazi Çelik’in (61) kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Şoför Niyazi Çelik, Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) öldü. Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) yaralandı. Hastanede tedavisi süren 6 yaralıdan 2’sinin durumu ağır. İstanbul Valisi Davut Gül, hastanede yaralıları ziyaret etti. Şoförün arkadaşı Cem Çolak, “Köşeyi dönerken önce bir iki arabaya çarpıyor. Büyük ihtimalle kalp krizi” dedi.



‘YAĞIŞTAN DOLAYI’



İstanbul Valiliği, servisin yağıştan dolayı boş araziye devrildiğini açıkladı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde servis aracının hızla ilerlediği, karşı yönden gelen bir otomobil son anda uzaklaşırken servisin devrildiği görüldü.