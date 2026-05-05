Pazar atıklarından millet bahçesine... Doğaya dönüş

Millet bahçesi ilk olarak Sultan Abdülaziz döneminde Taksim’de açılmış, ardından önce İstanbul’un sonra da imparatorluğun dört bir tarafı millet bahçeleriyle donatılmıştı. Öyle ki millet bahçeleri Avrupa’ya da örnek olmuştu. 1710’lu yıllarda Türkiye’ye sığınan İsveç Kralı XII. Karl (Demirbaş Şarl) Osmanlı İmparatorluğu’ndaki şehir planlanmasından etkilenip ülkesine döndüğünde Stockholm’de aynı tarz parklar yaptırmıştı.

SEBZE VE MEYVE ATIKLARI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 yıl önce duyurduğu proje kapsamında eski stat alanları ve Atatürk Havalimanı gibi geniş bölgeler millet bahçesine dönüştürülürken, bu alanların sürdürülebilirliği için yeni uygulamalar devreye alındı. Bu kapsamda geliştirilen sistemle sebze ve meyve atıkları kompost gübreye dönüştürülerek yeniden doğaya kazandırılıyor.

KOMPOST GÜBRE OLUYOR

Ümraniye Belediyesi de proje kapsamında ilçe genelinde toplam 8.7 milyon metrekare yeşil alanı vatandaşların kullanımına sundu. 40 bin yetişkin ağaç toprakla buluşturuldu. Kurulan Koru Kompost Üretim Tesisi sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemli örneklerinden biri oldu. Semt pazarlarından haftada toplanan 2.5 ton sebze ve meyve atıkları modern sistemlerle işlenerek yüzde 20-30 oranında kompost gübreye dönüştürülüyor. Besin değeri yüksek bu gübre, toprağı zenginleştirip, yapısını iyileştirip, su tutma kapasitesini artırıyor. Böylelikle pazar atıkları, millet bahçeleri ve yeşil alanlarda kullanılarak doğaya yeniden kazandırılmış oluyor.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ

- Ümraniye Belediyesi’nin Koru Kompost Üretim Tesisi, her yaştan vatandaşı ağırlayarak çevre bilincini yerinde anlatıyor. Çocuklardan gençlere, mahalle muhtarlarından bölge sakinlerine kadar herkes pazardan toplanan organik atıkların üretim sürecinden geçerek gübreye dönüşme hikâyesini yakından görüyor. Tesiste düzenlenen bilgilendirme programlarında özellikle çocuklar, geri dönüştürülen atıklardan elde edilen gübrelerle millet bahçelerinde çiçek ekimi yaparak hem öğreniyor hem de doğaya katkı sunuyor. Kompostlar belediyenin park bahçelerinde ve tesise gelen öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Organik atıkların çöp haline gelmeden geri kazanılmasını hedefleyen proje, sıfır atık yaklaşımının da bir parçası.

