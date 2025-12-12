×
Gündem Haberleri

Pazar alışverişi için yürüyen kadın hastanelik oldu! Oğlundan belediyeye tepki: Yıllardır kimse müdahale etmiyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 15:30

Edirne merkez Çilingirler Caddesi'nde yaya olarak yürüyen bir kadın, zemindeki bozukluk sebebiyle takılıp düşerek yaralandı. Dişi kırılan, dudak kısmında yarılan ve burnu ezilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Beyza Altuğ, pazar alışverişi için araç trafiğine kapalı Çilingirler Caddesi'nde yürüdüğü sırada kaldırım taşlarının yerinden oynaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Düşme anında yüzünden yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Altuğ'a gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Hastanede yapılan kontrollerde, Beyza Altuğ'un bir dişinde kırılma, dudak kısmında yarılma ve burnunda ezilme olduğu tespit edildi.

"BU YOLLAR YÜZÜNDEN BİRÇOK KİŞİ YARALANDI"

Olayı haber alır almaz hastaneye koşan oğlu Mehmet Altuğ, cadde üzerindeki bozuk zeminin uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi. Altuğ, "Annem pazar alışverişi için çarşıya çıkıyor. Bu yolların bozukluğundan dolayı ayağı takılıp düşüyor. Yıllardır taşlar yerinden oynuyor, kimse müdahale etmiyor. Daha önce de birçok vatandaş yaralandı ama belediye hiçbir tedbir almadı. Hem arabalarımız hem insanlar bu bozuk zeminden dolayı zarar görüyor. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

