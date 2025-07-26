Pazar açıktı... Özel: Erken seçim için çalışıyoruz

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Özel, pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbetinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altın hesabından rahatsız olduğunu savunarak, “Tayyip Bey kızıyor. ‘Kuyumcudan çık’ diyor, ‘Hesap makinesini bırak’ diyor” dedi. Geçen yıl 160 lira olan bamyanın 250 liraya satıldığını söyleyen esnafa, “Neredeyse yarı yarıya. Pazarda her şey iki katı artmış, bir tek maaşlar artmamış” diyen Özel’e bir vatandaş da, “Bir tane şeftali, bir tane kayısı alıp da yemedim, memur maaşıyla geçiniyorum” dedi.

YORULDUN, SESİN BİTTİ

“Sen de çok yoruldun. Hem de nasıl? Sana çok üzülüyoruz, sesin bitti. Çok üzülüyorum. İnşallah bizi kurtaracaksınız” diyen bir vatandaşa, “Hep beraber, siz kurtaracaksınız” diyen Özel, erken seçim taleplerini dillendirenlere de, “Erken seçim için çalışıyoruz” diye karşılık verdi.

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Ekrem İmamoğlu’na selam söylemesini isteyen bir vatandaşın, “Çıkarın onu” sözleri üzerine de, “Çıkaracağız” dedi. Özel’in, “Onu çıkarınca sen de başa oturtacak mısın onu?” sorusu üzerine de aynı vatandaş, “İnşallah. O zaten başta. Sen de benim başımdasın” dedi.

Partisinin Meclis’e sunduğu kanun tekliflerine ilişkin broşürü de gösteren Özel, “Asgari ücret 22 bin ama biz ‘30 bin olsun’ diyoruz. 16 bin lira alan emekli 30 bin lira alsa, hareketlenmez mi pazar? Hareketlenir. Memurların emekli aylığına seyyanen zam sözü verdi, yapmadı. Biz hepsinin kanun tekliflerini verdik. Bunları yapmadan tatile kaçtılar” diye konuştu.

TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretini eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte yaptı.