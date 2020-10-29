Payidar ne demek? İşte payidar kelimesinin anlamı

Payidar sıfat anlamında kullanılır. Bu kelime ‘kalıcı’ ya da ‘sonsuza kadar yaşayacak olan’ anlamlarına gelmektedir.



Payidar Kelimesinin Kullanım Örneği



‘’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Payidar kalacaktır’’ (Atatürk)



Burada ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirmek istediği Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağı anlamıdır. Bu anlamı üzerinden Türkçe içerisinde tek başına ya da cümle ile beraber kullanmak mümkün.

PAYİDAR OLMAK NE DEMEK?



Payidar olmak aynı zamanda payidar kalmak gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. İşte “payirdar olmak” teriminin cümle içerisinde kullanışına göre anlamları:

- Yok olmamak,

- Yaşamak,

- Kalmak,