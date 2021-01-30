Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
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Paydos kurtardı
İstanbul Bahçelievler’e bağlı Kocasinan Mahallesi oto sanayi içerisinde bulunan Emek İş Merkezi’nin 5’inci katındaki Furkan Tekstil Atölyesi’nin ütü ve paketleme bölümünde ütü kazanı patladı.
Patlayan kazan, atölyenin duvarını da kırarak aşağı düştü. Binadan düşen beton parçaları kapının önündeki 4 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölye çalışanları öğle paydosu saati olması nedeniyle binada yoktu. Bu sebeple şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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