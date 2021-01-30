Paydos kurtardı

Patlayan kazan, atölyenin duvarını da kırarak aşağı düştü. Binadan düşen beton parçaları kapının önündeki 4 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölye çalışanları öğle paydosu saati olması nedeniyle binada yoktu. Bu sebeple şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.