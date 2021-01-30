MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPaydos kurtardı
GeriGündem Paydos kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paydos kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paydos kurtardı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bahçelievler’e bağlı Kocasinan Mahallesi oto sanayi içerisinde bulunan Emek İş Merkezi’nin 5’inci katındaki Furkan Tekstil Atölyesi’nin ütü ve paketleme bölümünde ütü kazanı patladı.

Patlayan kazan, atölyenin duvarını da kırarak aşağı düştü. Binadan düşen beton parçaları kapının önündeki 4 araca zarar verdi. Patlama nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölye çalışanları öğle paydosu saati olması nedeniyle binada yoktu. Bu sebeple şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle