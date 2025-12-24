×
Gündem Haberleri

PAYCO soruşturmasında ikinci dalga... 28 kişi gözaltında
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Daha önce yapılan ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış ve 9 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.  

