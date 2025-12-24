PAYCO soruşturmasında ikinci dalga... 28 kişi gözaltında

Haberin Devamı

Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Daha önce yapılan ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış ve 9 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.