Payco soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama

GÃ¼ncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 27, 2025 07:00

PAYCO Elektronik Para ve Ã–deme Hizmetleri A.Åž.â€™ye yÃ¶nelik â€˜suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklamaâ€™ iddiasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada savcÄ±lÄ±k 21 ÅŸÃ¼pheliyi tutuklama, 9 ÅŸÃ¼pheliyi de adli kontrol talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.

Hakimlik 15 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na, 15 ÅŸÃ¼pheliye adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmasÄ±na karar verdi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PAYCO Elektronik Para ve Ã–deme Hizmetleri AÅž ile ÅŸirket yetkilileri hakkÄ±nda â€˜7258 sayÄ±lÄ± Futbol ve DiÄŸer Spor MÃ¼sabakalarÄ±nda Bahis ve Åžans OyunlarÄ± DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanunâ€™a muhalefetâ€™ ve suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama suÃ§larÄ± kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.Â 

Payco soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama

