Payco soruÅŸturmasÄ±nda 15 tutuklama

Hakimlik 15 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na, 15 ÅŸÃ¼pheliye adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanmasÄ±na karar verdi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PAYCO Elektronik Para ve Ã–deme Hizmetleri AÅž ile ÅŸirket yetkilileri hakkÄ±nda â€˜7258 sayÄ±lÄ± Futbol ve DiÄŸer Spor MÃ¼sabakalarÄ±nda Bahis ve Åžans OyunlarÄ± DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanunâ€™a muhalefetâ€™ ve suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama suÃ§larÄ± kapsamÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.Â

