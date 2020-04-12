Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Payın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında pay kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hisse’ karşımıza çıkıyor. Türkçe içerisinde gündelik yaşamın daha egemen olduğu bu anlam kapsamında hisse sözcüğü genelde değerlendirilir.

Payın Eş Anlamlısı

Pay kelimesinin günlük yaşam içerisinde kullanılan eş anlamlısı ‘hisse’ şeklinde geçmektedir. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeler gündelik yaşamda aynı anlam üzerinde amaca uygun biçimde değerlendirilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Ganimetten paylarınızı almayı unutmayın.”

Peki pay kelimesinin anlamı nedir? Türkçe karşılık olarak pay kelimesinin ‘Eşit bir şekilde ya da eşitlik’ olarak tabir edilmektedir. Eş anlamlısı olarak ise hisse sözcüğü gündelik yaşamda kullanılır. Ancak hisse kelimesi aynı zamanda herhangi bir ticari anlaşma noktasında da kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden alternatif olarak pay kelimesine karşı hak ya da üleş sözcükleri de değerlendirilmektedir.