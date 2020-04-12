MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Payın Eş Anlamlısı
GeriGündem Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Payın Eş Anlamlısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Payın Eş Anlamlısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Payın Eş Anlamlısı
Abone Olgoogle-news

Pay kelimesi gündelik yaşamda kullanılır ancak bu kelimeye karşılık olan eş anlamlısı daha çok değerlendirilir. TDK’ya göre ise ay kelimesini karşılayan bir eş anlamlı bulunmaktadır. Peki, pay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Payın eş anlamlısı hakkında detaylar.

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında pay kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hisse’ karşımıza çıkıyor. Türkçe içerisinde gündelik yaşamın daha egemen olduğu bu anlam kapsamında hisse sözcüğü genelde değerlendirilir.

 Payın Eş Anlamlısı

 Pay kelimesinin günlük yaşam içerisinde kullanılan eş anlamlısı ‘hisse’ şeklinde geçmektedir. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeler gündelik yaşamda aynı anlam üzerinde amaca uygun biçimde değerlendirilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

 ‘’Ganimetten paylarınızı almayı unutmayın.”

 Peki pay kelimesinin anlamı nedir? Türkçe karşılık olarak pay kelimesinin ‘Eşit bir şekilde ya da eşitlik’ olarak tabir edilmektedir. Eş anlamlısı olarak ise hisse sözcüğü gündelik yaşamda kullanılır. Ancak hisse kelimesi aynı zamanda herhangi bir ticari anlaşma noktasında da kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden alternatif olarak pay kelimesine karşı hak ya da üleş sözcükleri de değerlendirilmektedir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle