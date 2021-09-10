Pavli Panayırı nedir, nerede? İşte Pavli Panayırı'nın tarihçesi…
Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan Pavli Panayırı'nın 111'incisi düzenlenen törenle başladı. Osmanlı Padişahlarından II. Abdülhamid dönemine dayanan panayır, Osmanlı döneminde hayvan satışı için başlatılan, sonraki yıllarda eğlencelerin düzenlenip bölge halkının kumaş ve diğer ihtiyaçlarının karşıladığı pazar ve panayır havasına büründü. Peki, Pavli Panayırı nedir, nerede? İşte Pavli Panayırı'nın tarihçesi…
Pavli Panayırı 1910 yılından bugüne kadar her sene Eylül 15-20 tarihleri arasında gerçekleştirilen geleneksel bir etkinliktir. Sadece geçen trenlerin sesi ile bozulan sakinliği ile bilinen Pehlivanköy Pavli Panayırı ile her Eylül ayında canlanır. Ergene kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır birçok ziyaretçiyi ilçeye getirmektedir.
Türkiye’de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olarak bilinmektedir. Kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılmaktadır. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar. Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.
Ev gibi döşenen "römork oteller"de yeme içme işlerini de halleden köy sakinleri, her yıl gelenek haline dönüşen bu etkinliği iple çekiyor.