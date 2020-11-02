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Paulo Coelho’dan deprem bağışı
Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını açıkladı.
Coelho, paylaşımında Kuran’dan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine yer verdi ve “Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım” dedi.
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