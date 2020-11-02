MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPaulo Coelho’dan deprem bağışı
GeriGündem Paulo Coelho’dan deprem bağışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paulo Coelho’dan deprem bağışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paulo Coelho’dan deprem bağışı
Abone Olgoogle-news

Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını açıkladı.

Coelho, paylaşımında Kuran’dan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine yer verdi ve “Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle