Patronunun içeceğine koronalı tükürük karıştırmıştı! Yakalandı

Adana’da geçen yıl eylül ayında, oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL’yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Ünverdi, başka bir personelinden, Ramazan Ç.’nin bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını da öğrendi. Olayın basına yansımasının ardından Ramazan Ç.’nin daha çok sinirlendiğini öne süren Ünverdi, tehdit mesajları almaya başladığını kaydetti. Bunun üzerine Adana Adliyesi’ne giden Ünverdi, Ramazan Ç. hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikâyetçi oldu. Ardından Ramazan Ç., 10 Şubat’ta saklandığı evde yakalandı. İddiaları sorgusunda reddeden Ramazan Ç., ‘dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Ramazan Ç.’ye ev hapsi cezası verildi.



