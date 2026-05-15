Patronun yakÄ±n korumasÄ± olan kadÄ±n kabusu yaÅŸadÄ± GÃ¶rev tanÄ±mÄ±nda olmamasÄ±na raÄŸmen yapÄ±yordu... Ã‡evredekiler kÃ¶peÄŸi oyalayarak kurtardÄ±

Olay, 20 AÄŸustos 2025'te, Ã¼nlÃ¼ boya ve yalÄ±tÄ±m teknolojileri firmasÄ± sahibi K.K.'nin Bornova ilÃ§esindeki evinde meydana geldi. Ä°ÅŸ adamÄ± K.K.'nin yakÄ±n korumasÄ± ve ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten emekli trafik polisi Ãœmran MerttÃ¼rk, gÃ¶rev tanÄ±mÄ±nda olmamasÄ±na raÄŸmen patronunun talimatÄ±yla Ã§iÃ§ekleri sulamak ve Amerikan Akita cinsi kÃ¶peÄŸi beslemek iÃ§in konuta gitti.

Burada mamasÄ±nÄ± verdiÄŸi anda kÃ¶peÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan kadÄ±n, kanlar iÃ§erisinde aldÄ±. YÃ¼zÃ¼nden, kafasÄ±ndan ve vÃ¼cudunun bir Ã§ok yerinden yaralanan kadÄ±n, Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa yardÄ±m istedi. MerttÃ¼rk'Ã¼n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±na koÅŸan Ã§evre sakinlerinin kÃ¶peÄŸi oyalamasÄ±yla Ãœmran MerttÃ¼rk, ÅŸans eseri Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan talihsiz kadÄ±n, burada yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¶pek saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kafa derisi yÃ¼zÃ¼len ve bir Ã§ok kemiÄŸi kÄ±rÄ±lan kadÄ±nÄ±n vÃ¼cudunda kalÄ±cÄ± hasarlar meydana geldi. MerttÃ¼rk ilerleyen zamanlarda kendisine sahip Ã§Ä±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve tedavi masraflarÄ±nÄ±n bile giderilmediÄŸi gerekÃ§esiyle eski patronu K.K. hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

"AYAÄžIMIN KIRILDIÄžINI HÄ°SSETTÄ°M"

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlatan Ãœmran MerttÃ¼rk, saldÄ±rÄ±nÄ±n aniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Mama torbasÄ±ndan mamayÄ± alÄ±p kaba koydum. KÃ¶pek mamayÄ± yemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± an aniden dÃ¶nerek Ã¶nce saÄŸ ayaÄŸÄ±ma saldÄ±rdÄ±. Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¶pek olduÄŸu iÃ§in ayaÄŸÄ±mÄ± tutup sallamaya baÅŸladÄ±; ayaÄŸÄ±mÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk saldÄ±rÄ± buydu. KÃ¶peÄŸi itmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m esnada bu kez sol ayaÄŸÄ±ma saldÄ±rdÄ± ve aynÄ± ÅŸekilde sallamaya devam etti. Dengemi kaybedip yere dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mde karnÄ±mdan Ä±sÄ±rdÄ±. Kendimi korumak amacÄ±yla ellerimle yÃ¼zÃ¼mÃ¼ kapattÄ±ÄŸÄ±mda beni kollarÄ±mdan da Ä±sÄ±rdÄ±. Yerden kalkmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken baÅŸÄ±mdan ve saÃ§lÄ± derimden yaralandÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"ALT VE ÃœST Ã‡ENESÄ°NÄ° ELLERÄ°MLE SIKICA TUTTUM"

Ã–lÃ¼mle burun buruna geldiÄŸi 10 dakikalÄ±k mÃ¼cadeleyi anlatan MerttÃ¼rk, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YÃ¼zÃ¼mden Ã§ok fazla kan akmaya baÅŸladÄ± ancak bir ÅŸekilde ayaÄŸa kalkmayÄ± baÅŸarÄ±p kÃ¶peÄŸi bacaklarÄ±mÄ±n arasÄ±na aldÄ±m. GÃ¶rebildiÄŸim kadarÄ±yla sol elimle kÃ¶peÄŸin alt Ã§enesini, saÄŸ elimle de Ã¼st Ã§enesini sÄ±kÄ±ca tuttum. SabahÄ±n erken saatleri olduÄŸu iÃ§in etrafta kimse yoktu. KÃ¶peÄŸi zapt etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sol baÅŸparmaÄŸÄ±mÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim. Bu ÅŸekilde avazÄ±m Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kadar 'YardÄ±m edin' diye baÄŸÄ±rdÄ±m. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika baÄŸÄ±rdÄ±m; mÃ¼cadelem toplamda 8-10 dakika sÃ¼rdÃ¼. BahÃ§e kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ 4-5 kiÅŸi gÃ¶rdÃ¼m. KÃ¶peÄŸi tutarken o yÃ¶ne dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde Ã§ene baskÄ±sÄ±na daha fazla dayanamadÄ±m, kÃ¶pek elimden kurtulup onlara yÃ¶neldi. O sÄ±rada iÃ§eri atlayan bir ÅŸahÄ±s â€˜Abla hemen dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±k' dedi ve onunla birlikte kendimi dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±m."

"ONU Ã–DERÄ°Z, BUNU Ã–DEMEYÄ°Z TAVRIYLA KARÅžILAÅžTIM"

Hastanede kendisine verilen sÃ¶zlerin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden kadÄ±n, "YoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n eski patronum ve ailesi ziyaretime gelip tÃ¼m tedavi masraflarÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler, ben de inandÄ±m. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te ayaÄŸÄ±mdaki ciddi sorunlar iÃ§in yapÄ±lan ameliyatlarÄ± karÅŸÄ±ladÄ±lar ancak vÃ¼cudumun diÄŸer bÃ¶lgelerindeki hasarlar gÃ¶z ardÄ± edildi. KÄ±rÄ±lan sol baÅŸparmaÄŸÄ±m sakat kaldÄ±, yÃ¼zÃ¼mde kÃ¶tÃ¼ izler oluÅŸtu ve kafa derimdeki yaralanma nedeniyle kalÄ±cÄ± kellik oluÅŸtu. Åžirket asistanÄ± Emel HanÄ±m, yalnÄ±zca ayaÄŸÄ±mÄ±n tedavisinin karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ±, fizik tedavi dahil diÄŸer masraflarÄ±n Ã¶denmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Kendi cebimden yaptÄ±ÄŸÄ±m hastane Ã¶demelerine raÄŸmen geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ saÄŸlamadÄ±lar" dedi.

"RUHEN Ã–LDÃœM, SADECE NEFES ALIYORUM"

Psikolojik olarak Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden MerttÃ¼rk, "3,5 ay yatalak kaldÄ±m, bakÄ±mÄ±mla 75 yaÅŸÄ±ndaki annem ilgilendi. Annem Ã¼zÃ¼lmesin diye olayÄ± baÅŸta â€˜cam patladÄ±' diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±k. YalnÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± anladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n anneme tÃ¼m gerÃ§ekleri anlattÄ±m ve ÅŸikÃ¢yetÃ§i olmaya karar verdim. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m sadece fiziksel bir hasar deÄŸil; o gÃ¼n Ã¶lÃ¼mle burun buruna geldim ve ruhen Ã¶ldÃ¼m, ÅŸu an sadece nefes alÄ±yorum. Ã‡ok ciddi psikolojik travma yaÅŸÄ±yorum" diyerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti dile getirdi.

MaÄŸdur kadÄ±n avukatÄ± Taner KavalcÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, iÅŸ insanÄ± K.K. ve ilgili ÅŸirket yetkilileri hakkÄ±nda Ä°zmir Adliyesine giderek suÃ§ duyurusunda bulundu.

