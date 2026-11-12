Patronun ilk vukuatı değil... Hastaneden acı haber: ölü sayısı 18’e çıktı

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İZMİR Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında pazartesi günü 12.00 sıralarında, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamayla birlikte yangın çıkmıştı. Patlamada 17 işçi yaşamını yitirmiş,15 işçi de yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı ve 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmişti.

Tedavileri tamamlanan 3 işçi hastaneden taburcu edilmişti. Hastanede tedavi gören yaralılardan Abdullah Kılınç da dün sabah saatlerinde, tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 11 işçinin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

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Abdullah Kılınç ile birlikte hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt ve Fatih Işık.

Bu arada kayıp olduğu belirtilen işçinin Barış Güney olduğu bildirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak fabrikada çalışan Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Güney’in babası Bekir Güney’den DNA örnekleri alındı. Güney'in enkaz altında olabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmaları bu doğrultuda aralıksız sürüyor.

Kayıp işçi Barış Güney

Patlamaya ilişkin önceki gün İstanbul Kartal’da gözaltına alınan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında olduğu 11 kişinin sorguları sürüyor.

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HABAŞ’ın patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın, Kocaeli’de 2017 yılında meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlaması nedeniyle, 9 yıl süren yargılamanın ardından 21 Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başaran’ın da aralarında bulunduğu 5 şirket yetkilisine 1 yıl 9 ay süreyle meslekten men cezası uyguladı. Kararın ardından sanık avukatları dosyayı istinafa taşımıştı.

BABASI DA İŞ KAZASINDA ÖLDÜ

Fabrika patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın babası olan şirketin kurucusu Hamdi Başaran’ın da 1987 yılında fabrikada geçirdiği bir iş kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde toprağa verildi. Makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik cenazesi, Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı’nda defnedildi.

Göksel Ünaldı’nın cenazesi, Aliağa’daki Bozköy Camisi’nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı’nda, Ersin Oğuz’un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kadir Kaan Özçelik’in ailesi tabutu başında gözyaşı döktü.

‘MESAİYE GELİN’ MESAJI TEPKİ ÇEKTİ

ÖTE yandan, üretimin durdurulduğu fabrikada çalışan, çoğunluğu idari kadrodaki bazı çalışanların mesaiye çağrılması ise tepki çekti. Görevlerinin başında olmasının istendiği kişiler, vardiya amirlerinin attığı mesajlarla mesaiye çağrıldı. Çelikhane ve haddehane dışındaki bölümlerde çalışan personele, önceki gün öğle saatlerinde, “Yarın herkes işyerine gelsin, biriminde hazır bulunsun ancak üretim olmayacak” mesajı iletildi.

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İşçileri taşıyan servis araçları, fabrikaya girerken görüntülendi.

Mesajlar büyük tepkiyle karşılandı. Mesaiye çağrılan bir kişi, “Patlamada yaşamını yitiren arkadaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Hâlâ arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yastayız. Biz bu durumdayken bizi fabrikaya çağırıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Dün sabah saatlerinde de facianın yaşandığı fabrika içinde personelin bulunduğu servis araçlarının girdiği görüldü.