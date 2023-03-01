Patron cinayeti sanığı: Ben uyuduktan sonra öldürecek zannettim

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Olay, geçen yıl 19 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Sarımsaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce işe giren Tahir Berktaş ile restoran sahibi Mehmet Karadağ tartıştı. Tartışmanın ardından Berktaş, restorandaki pompalı tüfeği alıp, uyuyan Karadağ'a ateş etti. Karadağ hayatını kaybetti, Berktaş kaçtı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan Berktaş, işlemlerinin ardından tutuklandı. Tahir Berktaş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.