Patriotlarda görev değişimi

Haberin Devamı

ALMANYA’DAN gönderilen Patriot hava savunma sistemlerine dair açıklamada yapan MSB kaynakları, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir.

Söz konusu değişimin haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç, mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir.”

Haberin Devamı

MSB’den NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi’ne ilişkin de şu açıklama yapıldı: “NATO’nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO’nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir.

Gözden Kaçmasın Ortadoğu’nun en ilginç paradokslarından biri Haberi görüntüle

Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak’ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmekte. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacak.”

Haberin Devamı

TAYFUN-2 ENVANTERE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, İzmir’de düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Millî Piyade Tüfeği (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı. Milli Deniz Topu Denizhan’ın üretimi tamamlanan 7’ncisi de atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesi’nin 10’uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edildi” bilgisini verdi.

Haberin Devamı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük tatbikatı EFES-2026 İzmir’de devam ediyor. EFES’e bu sene; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diğer bakanlıklar, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ABD, Kanada, Almanya, BAE, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Pakistan, Gine, Brezilya ve Hollanda dahil 50 ülke katılıyor.

SURİYE ORDUSU İLK KEZ

Haberin Devamı

Tatbikat, bu yıl ilklere sahne oldu. Türkiye’nin eğitim desteğiyle yeniden yapılandırılan Suriye ordusu, ilk kez uluslararası bir askeri tatbikatta yer aldı. Dikkat çeken bir diğer boyut ise Libya’ydı. Uzun yıllar siyasi ve askeri ayrışmanın sürdüğü Libya’nın doğu ve batı unsurları ilk kez aynı tatbikat çatısı altında buluştu. Bu adım Türkiye’nin, Libya’da “Tek Libya, Tek Ordu” hedefinin sahadaki somut yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gözden Kaçmasın Erdoğan, o cümleyi neden kullandı Haberi görüntüle

MİLLİ SİLAHLAR SAHADA

Tatbikatta kara, hava ve amfibi harekât senaryolarında çok sayıda yerli ve milli platform aktif görev alıyor. Özellikle Çelik Kubbe hava savunma mimarisi kapsamında entegre görev yapacak sistemler, insansız kara araçları, sürü dron kabiliyetleri ve SİHA mühimmatları EFES-2026’nın öne çıkan unsurları arasında. Tatbikatta 105 mm BORAN Obüsü,ASLAN İnsansız Kara Aracı (İKA), DRAGONEYE-2 termal kamera sistemi, KARAOK tanksavar silahı, UMTAS ve L-UMTAS tanksavar füzeleri, Gökbey helikopteri, 17 kişilik karinalı “Karayel” botu ilk kez yer alıyor.

Haberin Devamı