×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Patrikhaneden film davası

Güncelleme Tarihi:

#Patrikhane#Nefret Suçu#Sinema Filmi
Patrikhaneden film davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 07:00

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ‘Rum Yetimhanesi’ isimli sinema filminin dini değerlere saldırı niteliği taşıdığı, nefret suçu unsurları içerdiği ve kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle gösterime girmesinin engellenmesi için dava açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, bir dönem şefkat yuvası olan binanın filmde ‘satanist ve kötü ruhların hâkim olduğu bir mekân’ olarak yansıtılmasının toplumsal barışı zedelediği öne sürüldü. Dava dilekçesinde, yapımcı Mert Ozan Düz ve CJ ENM Medya’nın resmi mercilere gerçek dışı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. Avukatlar, 18 Nisan’da vizyona girmesi planlanan film için yayın yasağı ve fragmana erişim engeli talep etti.

Patrikhaneden film davası

Yapımcı şirketin avukatları ise davanın reddini istedi.       

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patrikhane#Nefret Suçu#Sinema Filmi

BAKMADAN GEÇME!