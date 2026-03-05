Patrikhaneden film davası

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, bir dönem şefkat yuvası olan binanın filmde ‘satanist ve kötü ruhların hâkim olduğu bir mekân’ olarak yansıtılmasının toplumsal barışı zedelediği öne sürüldü. Dava dilekçesinde, yapımcı Mert Ozan Düz ve CJ ENM Medya’nın resmi mercilere gerçek dışı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. Avukatlar, 18 Nisan’da vizyona girmesi planlanan film için yayın yasağı ve fragmana erişim engeli talep etti.

Yapımcı şirketin avukatları ise davanın reddini istedi.