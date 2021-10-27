Patrik Maşalyan’dan teşekkür ziyareti

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‘AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK’

Vali Münir Karaloğlu, Maşalyan’ı 12 bin yıllık geçmişe sahip 33 medeniyete ev sahipliği yapmış simge şehir Diyarbakır’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Patrik Sahak Maşalyan da Diyarbakır’ın kadim surları ve tarihi kiliselerinde yapılan restore çalışmalarından dolayı Vali Karaloğlu’na teşekkür etti. Karaloğlu, Maşalyan’a el yapımı Diyarbakır işi fincan takımı hediye etti. Maşalyan da Vali Karaloğlu’na Ermeni ressamların yaptığı iki ciltlik bir eseri verdi.