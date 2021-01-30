İSTANBUL/AA
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Patrik de aşı oldu
80 yaşındaki Fener Rum Patriği Bartholomeos’a, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde CoronaVac aşısı yapıldı.
Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, Bartholomeos’a aşı yapılırken çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından “İstanbul Tıp Fakültesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptıran ve topluma örnek olan Ortodoksların ruhani lideri İstanbul Fener-Rum Patriği Sayın Bartholomeos’a teşekkür ediyorum” notuyla paylaştı.
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