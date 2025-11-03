Patrik Bartholomeos, Taşyapı Şişli Projesi tanıtımında

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’de Taşyapı ev sahipliğinde, proje paydaşlarının katılımıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkan Bartholomeos, "Cemaatlerimizin bazı gayrimenkulleri vardır. Bunlardan bazılarını geçmişte kaybettik. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız döneminde bazı gayrimenkullerimiz iade edildi. Bugünkü hükümetimize, bize ve genel olarak azınlıklara gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Etkinliğe Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Vassil Petkov Valchev ve Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı katıldı. Toplantıda projenin son durumu ele alındı, inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.Fener Rum Patriği Bartholomeos, Şişli'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve ekibini tebrik ederek "Biraz önce yemek yerken bana anlattılar. Gerek başkan gerekse Emrullah Bey, bu büyük eseri bana tasvir ettiler, beni bilgilendirdiler ve çok mutlu oldum" dedi. Patrik Bartholomeos , konuşmasında azınlık vakıflarına ilişkin geçmişten bugüne yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bartholomeos "Bizim cemaatlerimizin bazı gayrimenkulleri vardır. Bunlardan bazılarını geçmişte kaybettik. Şimdi bazı gayrimenkulleriniz iade edildi. Bugünkü hükümetimize, bize ve genel olarak azınlıklara gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.Patrik Bartholomeos konuşmasında sadece mülkleri korumanın yeterli olmadığını, bunları değerlendirmenin de önem taşıdığını ifade ederek "Elimizdeki gayrimenkulleri sadece tutmak değil, değerlendirmek lazım. Bulgar Kiliseleri Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcıları bu konuda önemli bir adım atmış olduklarını tespit ediyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Bu büyük eser, sayın Emrullah Bey ve yardımcıları sayesinde kısa sürede tamamlanacak. Böylece Bulgar cemaatinin yararına önemli gelirler ele geçirilmiş olacak" dedi.Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Projenin hayata geçirilme sürecinde ciddi engellerle karşılaştık. Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimleri projeyi sürekli geciktirdi. Projemizin önünü kapatmaya çalıştılar. Beş yıl boyunca milyonlarca dolar paramız boşa gitti. Yazık oldu. İki bin insan burada yattı kalktı, çalışamadı. Sebepsiz; ama şükürler olsun bugün muradımıza erdik çalışıyoruz" dedi.Turanlı, 2028 yılında devlet erkanının da katılımıyla açılış töreni ile projeyi gerçekleştireceklerini ifade etti. Azınlıklara tanınan gayrimenkul haklarının geri verilmesinin bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Turanlı "Devletimiz güçlü bir devlettir; hakka, hukuka riayet eden, 3 bin yıllık geçmişe sahip bir devlettir.Tarihinde hiçbir zaman zulüm yapmamış, kimsenin malına mülküne göz dikmemiş, insanlığa haksızlık etmemiş bir ecdadın mirasçısıyız. Biz de bu süreçte ihaleyi kazanarak projenin yapımını üstlendik. Devletimiz tüm engellemelere rağmen vakfa büyük destek verdi.Bakanlıklarımızdan Cumhurbaşkanlığı'na kadar devletin her kurumu bu sürecin arkasında durdu" diye konuştu.Turanlı, "Bu çok ciddi bir örnektir. Avrupa Birliği ve dünya insanlığı Türkiye'nin bu tavrını örnek almalıdır. Bizim devletimiz güçlüdür; ülkesinde yaşayan insanlara din, mezhep, inanç ayrımı yapmadan hizmet eder. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim devletimizin yaptığı gibi azınlık vakıflarına bu kadar sevgi ve güvenle yaklaşan bir örnek yoktur" ifadelerini kullandı.Patrik Bartholomeos'un projeye verdiği desteğe de değinen Turanlı, "Sağ olsun Patrik Bartholomeos da bu sürecin içinde yer aldı" diye konuştu. Turanlı, "Taşyapı Şişli Projesi sadece bir inşaat projesi değil, sosyal ve kültürel bir dönüşümdür.İnancım ve hedefim; kentsel dönüşümü sadece binaları yenilemek değil, sanatla, kültürle, eğitimle yeni kentler yaratmaktır. Bu proje bir yaşam kültürü sunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu vizyonun lideridir.Tüm zorluklara rağmen, Cumhurbaşkanımız bu projenin gerçekleşmesi için elinden gelen desteği verdi. Biz de bu emaneti hem insanımıza hem geleceğe layık şekilde tamamlayacağız" dedi.



DİMİTRİ YOTEF: BÖLGENİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK



Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Konuşmasında projenin çevresel yönüne de dikkat çeken Yotef, “Bu proje bölgenin gelişimine katkı sağlayacak, yeşile ve doğaya örnek teşkil edecek. Çünkü bölgemizin hem işe hem nefese ihtiyacı var. Yalnızca bu proje kapsamında 20 bin ağaç toprakla buluşacaktır” diye konuştu.



Programda, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’a zeytin işlemeleriyle süslenmiş el yapımı bir sanat eseri hediye etti. Bartholomeos ise “Benim köyüm Gökçeada’da, küçük Zeytinli Köyü” diyerek karşılık verdi.



Etkinliğin ardından inşaat alanı gezdirilerek proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Taşyapı Şişli Projesi’nde, deprem anında binaların hasar almadan ayakta kalmasını sağlamak amacıyla tercih edilen C50 beton sistemi ve Japonya’da uygulanan mühendislik teknikleriyle inşa edilen bölümler katılımcılara gösterildi. Program, inşaat alanında çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.