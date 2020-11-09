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Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı

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Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlanan patpatın sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı.

Patpat, uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı
Edinilen biliye göre, Cide’den Güren köyü istikametine gitmekte olan A.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan 10 metre şarampole yuvarlandı. Kazada devrilen patpattan kendi imkanlarıyla çıkan A.Y. yaralanırken, tarım aracı ise çekici marifetiyle uçtuğu yerden kurtarıldı.

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