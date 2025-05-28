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Patpat faciası! Sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı

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#Patpat Kazası#Ordu#Tarımsal Araç
Patpat faciası Sürücüsü öldü, eşi ise yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 11:24

Ordu'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken yanındaki eşi ise yaralandı.

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Ordu'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Atalar (77) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Nilgün Atalar (66) ise yaralandı. Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Atalar'ın kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Halil İbrahim Atalar ile yanındaki eşi Nilgün Atalar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Atalar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilgün Atalar’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Patpat Kazası#Ordu#Tarımsal Araç

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