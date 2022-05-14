'Patoz' gururu

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Milli halterci ve aynı zamanda Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde antrenörlük öğrencisi Dilara Narin (20), Yunanistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 81 kiloda yarıştı. Silkmede 131 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kiloyla gümüş, toplamda 230 kiloyla altın madalyayı ülkemize getirdi ve 53 ülke sporcusunu geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu olmadan önce yaşadığı büyük sakatlıktan dolayı 2 yıl pistlerden uzak kalan Dilara Narin, son 4 ayda yaptığı çalışmayla zirveye ulaştı. Türkiye’ye döner dönmez başarı hikâyesini Hürriyet’e anlatan Narin, “Kazanınca o an sanki dünya durmuş gibiydi. Aklıma ilk olarak 5 yaşındayken kaybettiğim annem geldi. Zaten madalyayı aldığım gün Anneler Günü’ydü. Kolumda onun ölüm tarihi yazan dövmemi öptüm ve zaferi anneme armağan ettim. Arkaya geçtiğimde de gözyaşlarımı tutamadım” dedi.

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'LAKABIMI ANTRENÖRÜM VERDİ'

Dilara Narin sözlerini şöyle sürdürdü: “Haltere 11 yaşında 6’ncı sınıfta başladım. Beden eğitimi öğretmenim Nursel Karakoç’un arkadaşı ve şu anki antrenörüm Kenan Erdağı sporcu seçmek için okulumuza geldi. Seçilen 20 çocuktan biriydim. Akranlarımdan daha hareketli ve daha güçlü olduğum için görür görmez bana köyde saman ezen, tahıl döven güçlü bir makine olan Patoz lakabını taktı. Patoz lakabımın hakkını vermek için çalışıyorum ve lakabımı çok seviyorum. Kenan hocamın ilk geldiği gün ben halterin başlı başına bir spor olduğunu bilmiyordum. Benim için halter bir fitness hareketiydi. İlk 1 buçuk sene sadece su borusu gibi demir borularla çalıştım. Sonra halter barına geçtim ve 20 kilo, 30 kilo derken şimdiki dereceye ulaştım. Şu an gençlerde dünya şampiyonu oldum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları.”





Haltere ilk başladığında babası da dahil olmak üzere etrafındaki herkesin “Halter kız sporu değil erkek sporu, senin ne işin var” dediğini söyleyen Dilara Narin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Okulda çalışıyordum ama ilk minikler yarışmasına gideceğim zaman izin vermediler ve gidemedim. Sonra bölgesel başarılar gelmeye başladı. Ailem ve çevrem benim haltere kararlı bir şekilde devam ettiğimi görünce bakış açıları değişti. Öğretmenlerim ve antrenörüm de benim bu sporu yapabilmem için çok çabaladı ve ailemle konuşup onları ikna etti. Böylece kariyerim başladı. İlk milli müsabakam Polonya’da düzenlenen U-15 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’ydı, oradan silkmede gümüş madalyayla dönmüştüm. Şimdi herkes destek oluyor. Babam her müsabaka öncesi ve sonrası arıyor ama sakatlanırım diye izlemeye korkuyor. Ortaokulda halterle tanıştıktan sonra liseyi de Konya Spor Lisesi’nde okudum. Orada öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu çünkü sürekli müsabakalara hazırlanmak zorundaydım ve kamplardaydım. O nedenle lise hayatım öğrenci gibi geçmedi. Özellikle lisedeki müdürüm bana yol gösterici oldu.”

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ŞAMPİYONAYA TÜRK DAMGASI

Yunanistan’ın Girit adası Heraklion şehrinde organize edilen, 53 ülkeden 151 kadın 153 erkek sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular 7 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı. Milliler, erkeklerde 604 puan ile dünya birinciliğini elde ederken kadınlarda ise 515 puanla dünya ikincisi oldular.