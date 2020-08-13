Patoloji laboratuvar teknikleri bölümü nedir? İşte patoloji laboratuvar teknikleri bölümü iş imkanları

Mezunlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet ve özel kurumlarda görev aldığı patoloji laboratuvar teknikleri bölümü, YKS kapsamında düzenlenen TYT sınavının puan ve sıralamasına göre öğrenci kabul ediyor. İşte, patoloji laboratuvar teknikleri bölümü mezunlarının iş imkanları hakkında merak edilenler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik sınavı (TYT) ile öğrenci kabul edilir. Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikeri alanında ön lisans diploması verilir ve Patoloji Laboratuvar Teknikeri unvanı alırlar.

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

İŞ İMKANLARI

Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları, Özel Patoloji Laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarı, Sitogenetik Laboratuvarı.