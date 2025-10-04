×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Otluk Arazi Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 13:34

Kayseri'de Ali Dağı'ndaki otluk arazide patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki otluk arazide iddiaya göre; patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına yol açtı. Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Patlıcan ve biber közlerken dağdaki otluk araziyi yaktı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. TOMA'nın da kullandığı yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, incelemede patlıcan ve biberlere rastlandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Otluk Arazi Yangını#İtfaiye Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!