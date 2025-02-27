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Patlayan otomobildeki bebek öldü

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#Fatma Çakmak#Halil Çakmak#Konya
Patlayan otomobildeki bebek öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

KONYA’nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında Fatma ve Halil Çakmak çifti, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde tedavisi biten 3 aylık bebekleri Mustafa’yı alarak evlerine doğru yola çıktı.

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Ailenin içinde bulunduğu 42 D 9030 plakalı otomobilde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi Rabia Yıldız’ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Fatma Çakmak (22) ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı anne-baba ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamanın ilk belirlemelere göre otomobildeki oksijen tüpünden kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.    

Patlayan otomobildeki bebek öldü

 

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#Fatma Çakmak#Halil Çakmak#Konya

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