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Patlayan lastik faciasÄ±: 1 ölü, 2 yaralÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Trafik KazasÄ±#Kaza#Mersin
Patlayan lastik faciasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 12:46

Mersinâ€™in Mezitli ilÃ§esinde lastiÄŸi patlayÄ±nca kontrolden Ã§Ä±kÄ±p devrilen kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk (54), hayatÄ±nÄ± kaybetti, yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

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Kaza, Mersin-Erdemli otoyolunda meydana geldi. Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 AOT 667 plakalÄ± kamyonetin, Mezitli ViyadÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sol arka lastiÄŸi patladÄ±. Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n kontrolÃ¼nÃ¼ yitirdiÄŸi kamyonet devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk hayatÄ±nÄ± kaybetti, yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen ekipler tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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Patlayan lastik faciasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Kaza#Mersin

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