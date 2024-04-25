Patlayan lastik faciasÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 2 yaralÄ±

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Kaza, Mersin-Erdemli otoyolunda meydana geldi. Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 AOT 667 plakalÄ± kamyonetin, Mezitli ViyadÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sol arka lastiÄŸi patladÄ±. Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼n kontrolÃ¼nÃ¼ yitirdiÄŸi kamyonet devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°brahim Ã–ztÃ¼rk hayatÄ±nÄ± kaybetti, yanÄ±ndaki 2 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine gelen ekipler tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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