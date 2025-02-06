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Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Aksaray
Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:19

Aksaray'da emniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca 34 BMA 234 plakalı aracını emniyet şeridine park etti.

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil çarptı.

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Aksaray

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