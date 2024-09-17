Patlayan fabrikaya polis tedbiri: Yaklaşmak yasak

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Sakarya Hendek’teki Oba Makarna’ya ait fabrikanın yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, önceki gün 13.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada Mesut Simay (27) adlı işçi hayatını kaybederken, 6’sı ağır, 30 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere ise izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor. Yaralılardan 16’sı ise hastaneden taburcu edildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yaralı işçilerden Ahmet Dedecan (44), fabrikada 4 yıldır çalıştığını belirterek, “O basınç beni masanın altına attı. Dizlerimin üzerinde makineye doğru gittim, oraya biraz uzandım. Her taraftan alevler, dumanlar geliyordu. Sonra ‘Yukarı çıkayım’ dedim. Ama baktım yukarısı duman altında. Aşağı indim, merdivenler hariç yan taraf komple patlamış şekildeydi. Ufak bir aralık vardı. O aralıktan aşağıya indim. Sonra bir tane cayır cayır yanan kamyon vardı, o patladı. Biraz daha yürüyüp kendimi yere bıraktım. Sonra 2 kişi beni çıkardı” dedi.

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Fabrikada daha önce yangın ya da benzer bir durum olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Dedecan, “İlk kez oldu” dedi.