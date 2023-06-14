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Patlamada şehit olan işçi, 15 Temmuz'da şehit olamadığı için ağlamış

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#ANKARA#MKE#Şehit
Patlamada şehit olan işçi, 15 Temmuzda şehit olamadığı için ağlamış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 11:51

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerden Ahmet Ünal'ın (32) 15 Temmuz darbe girişimine karşı direndiği ortaya çıktı. Baba Nejat Ünal (59), "15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Baba ben şehit olmak istiyorum' diye gitti; ama şehit olamadı. Eve geldi 'Baba ben şehit olamadım. Yanımdan geçen arkadaşların hepsi şehit oldu, bana kurşun isabet etmedi' diye ağladı. Demek ki nasip burayaymış, burada şehit oldu" dedi.

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MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde meydana gelen patlamada Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu.

İşçiler, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ahmet Ünal'ın Sincan'daki cenaze törenine kucağında 3 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Ünal ile katılan Sevgi Ünal (28), eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü. Nejat Ünal da oğlunun cenazesinin başında ağladı.

Patlamada şehit olan işçi, 15 Temmuzda şehit olamadığı için ağlamış

'ŞEHİT OLAMADIM DİYE AĞLADI'

DHA'ya konuşan Nejat Ünal, oğlunun 2,5 ay önce işe girdiğini söyleyerek, "Önce yazılı sınavı daha sonra sözlü sınavı geçerek işe girdi. 2,5 aydır çok severek yapıyordu işini. 1 ay denemeye tabi tutmuşlar onları. Eğitimden de geçmişler. Oğlum çok temiz kalpli birisiydi. Çok da hayırsever biriydi. Cebinde 1 lirası olsa yarısını başkasına verirdi. Kahramanmaraş depremleri olduğunda sabahlara kadar 'Çok şehidimiz var' diye ağladı.

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Patlamada şehit olan işçi, 15 Temmuzda şehit olamadığı için ağlamış

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 'Baba ben şehit olmak istiyorum' diye gitti; ama şehit olamadı. Eve geldi 'Baba ben şehit olamadım.

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Yanımdan geçen arkadaşların hepsi şehit oldu, bana kurşun isabet etmedi' diye ağladı. Demek ki nasip burayaymış, burada şehit oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

Patlamada şehit olan işçi, 15 Temmuzda şehit olamadığı için ağlamış

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#ANKARA#MKE#Şehit

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