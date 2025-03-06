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Patlamada ölen Elif’in eşi isyan etti: 600 gün oldu bir tutuklu bile yok

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#Kocaeli#Derince#Ağır Ceza Mahkemesi
Patlamada ölen Elif’in eşi isyan etti: 600 gün oldu bir tutuklu bile yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Kocaeli Derince’deki TMO silolarında 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

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Olayla ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede patlama tarihinde TMO Kocaeli Başmüdürü olan K.D. (61), müdür yardımcısı K.Ö. (42), şef vekili B.B. (40), taşeron firma sahibi O.T. (73) ve patlamada yaralanan taşeron firma alan yetkilisi İ.Ç. (44) asli kusurlu, mühendis A.S. (43) ise tali kusurlu bulundu.

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçlaması ile 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıkların avukatları, patlamada hayatını kaybeden Ayşe Dayıoğlu’nun eşi Arif Dayıoğlu ile oğlu Ali Eren Dayıoğlu ve tanık Füsun Ankın Coşkun katıldı.

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‘KAYNAK YAPILDIĞI AÇIK VE BARİZ BELLİ’

Patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu’nun eşi Arif Dayıoğlu, hiç kimsenin işini doğru yapmadığını ve sanıkların olaydan kendilerini sorumlu hissetmediklerini belirtti. Dayıoğlu, “Kaynak yapıldığı bilirkişi raporu ile sabitken, hâlâ daha kaynak yapılmadığı iddia edilmektedir, bunu kabul etmiyorum. Olay yerinde kaynak yapıldığı açık ve bariz bellidir” dedi.

Mahkeme heyeti; sanıkların yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin devamına, yaralıların ayrıntılı kati raporlarının temin edilmesine ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 18 Haziran’a erteledi.

Duruşmanın ardından konuşan Arif Dayıoğlu, “Sanık sandalyeleri tamamen boştu, o kadar özgüvenleri var ki hiçbir şey olmayacağına. 2 insan öldü, belki 10 milyon dolarlık hasar oluştu. Bunun karşılığında 1 tane tutuklu dahi yok. 600 gün oldu hiçbir sonuç alamadık. Hâlâ adalet koridorlarında adalet aramaya çalışıyoruz” dedi.

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#Kocaeli#Derince#Ağır Ceza Mahkemesi

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