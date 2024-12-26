Patlama kurbanları uğurlandı... Hayalleri yarım kaldı

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Önceki gün Balıkesir’de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 8’i kadın 11 kişi can vermişti. Hayatını kaybeden işçilerden Muhammet Ergin, Tuğba Demir, Enes Kırmızı, Elif Özgür, Çetin Karamüftüoğlu, Seçil Çapa, Müberra Köse, Selin Karanlıkoğlu, Seda Akın, Özlem Özçakır son yolculuklarına uğurlandı.

Elif Özgür, Selin Karanlıkoğlu, Seçil Çapa, Seda Akın

Muhammet Ergin için Balıkesir Kamçıllı Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ergin’in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ergin’in 2018 yılında elektrik bölümünde fabrikada işe girdiği, 1 sene önce ise orada mutsuz olduğu gerekçesiyle kapsül bölümüne geçtiği, gösterdiği performansıyla da kısa sürede üretim sorumlusu olduğu öğrenildi. Ergin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ARDINDA BİR YETİM BIRAKTI

Tuğba Demir için Gaziosmanpaşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine ise ailesi, yakınlarıyla birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

3 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Demir’in cenazesi kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Enes Kırmızı için de Altay Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da katıldı. Kırmızı’nın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ELİF DAHA 19’UNDAYDI

Henüz 19 yaşında olan Elif Özgür için Kepsut Osmaniye Mahallesi Camisi’nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Kılınan namazın ardından Elif Özgür, Osmaniye Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada yaşamını yitiren Tuğba Ser ise bugün toprağa verilecek. (DHA)

BABASINA KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞ

-Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu’nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi. Karanlıkoğlu, “10 senedir orada çalışıyor. İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. Büyüğüne ve küçüğüne saygılıydı. Çalıştığı yerde eğitimler alıyordu. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu” dedi. Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Karanlıkoğlu’nun, karaciğer hastalığıyla mücadele eden babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istediği ancak uyumlu çıkmadığı öğrenildi.

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Baba Metin Ergin gözyaşı döktü.

BAKAN TUNÇ: 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Patlamada yaralanan işçileri ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgileri verdi: “Kazanın ardından devletimizin tüm kurumlarıyla harekete geçti, soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve 4 savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürüyor. Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır.”