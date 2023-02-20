Patlak iki lastikle yardım götürmüşlerdi... İşte o çılgın Türkler

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Yükleri ağır, yolları uzundu. Malatya Hekimhan’a gittiklerinde deprem nedeniyle yolda oluşan çatlağa girince dorsenin sağ arka lastiği patladı. Patlak lastikle yola devam kararı aldılar. Daha sonra Gölbaşı’na geldiklerinde ikinci lastikleri de patladı. Patlak iki lastiğe rağmen yollarına devam etme kararı alarak yardımları 17 saatlik yolculuğun ardından Adıyaman’a ulaştıran kardeşlere, sosyal medyada ‘Çılgın Türkler’ denildi.



‘DAVAMIZ KUTSALDI’



Yaklaşık 25 ton ağırlıkla yola çıktıklarını belirten Kaan Türkiyeli (39), “Adıyaman Gölbaşı’na yaklaşık 118 km kala ilk lastiğimiz, sonra 70 km kala 2. lastiğimiz patladı. Rabbim nasip etti, geri kalan yolu zorlayıp 17 saatlik yolculuğu tamamladık. Davamızın kutsal olduğunu biliyorduk, bu bilincin, şuurun insanlarıyız. Normalde lastik patladığı zaman kenara çekersin, beklemek zorundasın. Çok şükür Rabbim yardım etti, biz de yılmadık” dedi.



