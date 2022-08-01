Patiliköy’ü kurtarın

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Ankara’da 12 yıldan bu yana evsiz kalmış, şiddete uğramış ya da hastalanan hayvanların yuvası olan Patiliköy Hayvan Bakımevi kapanma riskiyle karşı karşıya. Bakımevinin kurucusu Volkan Koç ve eşi Canan Kapan Koç, bağışlarla ayakta kalan merkezin ekonomik olarak zorluk içinde olduğunu, merkeze uzun bir süredir ilaç ve mama temin etmekte zorlandıklarını söyledi.

Kamu görevlisi olarak çalışan Koç çiftinin Patiliköy macerası 11 sene önce ormanda kimsesiz köpeklere mama vermeleriyle başladı. Çift uzun yıllar her gün İmrahor Vadisi’ne giderek kimsesiz köpeklere baktı. Resmi başvuruları yapıp Patiliköy ismiyle bir bakım merkezi kuran çift, merkezi 2019’un temmuz ayında Gölbaşı’nda 20 dönümlük bir araziye taşıdı. Ankara’daki neredeyse bütün ilkokulların ziyarete geldiği merkez düzenli bağışlarla ayakta kalıyordu.

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'BAĞIŞLAR DURDU'

Pandemi ve ekonomik koşullar yüzünden bakımevinin bağışlarının ciddi derecede azaldığını belirten Volkan Koç, “Şu an tıkanmış durumdayız. Burası büyük bir köpek çiftliği. Normal devlet barınaklarında bakılamayacak olan engelli, hasta köpeklere bakıyoruz. Bu canlar sokakta hayatlarını sürdüremezler. Kapanırsak bu canların durumu ne olacak hiç bilmiyoruz. 12 yıldır burada büyük bir emek var. Klinik ihtiyaçlar, ilaç, mama, temizlik gibi noktaları karşılayamayacak duruma geldik. Düzenli bağışçılarımız ekonomik sorunlar sebebiyle bağış yapmayı bıraktıklarını söylüyorlar” dedi.

'KİMSE SAHİPLENMİYOR'

İnsanların pandemide sahiplendikleri köpekleri şimdilerde merkeze geri bırakmaya başladıklarını anlatan Volkan Koç, “Şu anda kimse köpek sahiplenmiyor ve inanılmaz cins köpek merakı var” ifadesini kullandı.